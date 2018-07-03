Модернизация улучшит параметры телескопа в Саянах в 10 раз

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Российский широкоугольный телескоп Саянской солнечной обсерватории для контроля за астероидами и космическим мусором модернизируют за 130 млн рублей. Это позволит ему в 10 раз улучшить параметры работы и выйти на уровень тройки лучших телескопов мира, сообщил ТАСС директор Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН Андрей Медведев.

"Для дооснащения телескопа... необходимо порядка 130 млн рублей - нужны крайне эффективные матрицы (оптические элементы). <…> Когда у нас поле будет полностью закрыто матрицами, тогда мы выйдем на увеличение потока выявляемых астероидов в десять раз, на порядок. Думаю, что мы в ближайшем времени эту задачу решим", - сказал он.

Телескоп работает в тестовом режиме с 2016 года и пока покрывает примерно 1/20 всего поля. За этот период открыто 11 астероидов, все они имели блеск 20-22 звездной величины. В процессе обзора получены астрометрические данные по семи астероидам, сближающимся с Землей, и одной комете.

"Сейчас мы ведем переговоры с Роскосмосом, который готов заказать очень интересные работы по обнаружению малых космических объектов на этом инструменте. Думаю, что параллельно мы будем его дооснащать", - рассказал Медведев. Он отметил, что поиск малых спутников и космических обломков, о котором идет речь, - задача не менее важная, чем обнаружение астероидов и комет в Солнечной системе.

Медведев добавил, что космические службы Земли до сих пор не готовы точно предсказывать опасные сближения планеты с крупными астероидами и кометами. "Соответствующие службы создаются, как в России, так и в США, но пока мы не можем гарантировать, что со 100-процентной вероятностью обнаружим крупный объект (порядка 100 метров и более) с угрожающей траекторией сближения с землей", - сказал он.