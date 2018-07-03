Глава Читы связал лидерство города в рейтинге грязного воздуха с автомобилями и котельными

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Попадание Читы в число 20 российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы связано с автотранспортом и работой котельных, сообщил во вторник глава города Анатолий Михалев на совещании, которое провела в Забайкалье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В городе практически не осталось промышленных предприятий. Выбросы [происходят] от автотранспорта и котельных, которые еще остались. Нам есть над чем работать", - сказал Михалев, комментируя Матвиенко информацию Минприроды РФ о том, что Чита лидирует среди городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Михалев также назвал "сгущением красок" данные о сложной ситуации с атмосферным воздухом в Чите.

В 2017 и 2018 годах Минприроды РФ и Генпрокуратура России включали Читу в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. При этом в отличие от большинства городов, которые попали в эти списки, Чита не является крупным промышленным центром.

В соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть реализованы в крупных промышленных центрах, включая 12 городов. В число этих городов входит и Чита.