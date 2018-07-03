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Село Большой Куналей в Бурятии признано одной из красивейших деревень России

Сибирь
3 июля, 15:07 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 3, июля. /ТАСС

В 2016 году в республике этот статус уже получило село Десятниково

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В селе Большой Куналей

В селе Большой Куналей

© Официальный сайт "Ассоциации самых красивых деревень России"

УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Село Большой Куналей в Бурятии, в котором живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в XVIII веке, получило статус "самой красивой деревни России". Оно стало вторым в республике населенным пунктом с таким "званием". Первым было село Десятниково, расположенное в том же Тарбагатайском районе, сообщил ТАСС во вторник замминистра туризма Бурятии Евгений Малыгин.

Всероссийская ассоциация "Самые красивые деревни России" объединяет несколько десятков сельских населенных пунктов, обладающих выдающимся историко-культурным и природным наследием. Одна из целей работы ассоциации является развитие сельского туризма в "живых" (не музеефицированных) деревнях, селах, поселках, станицах и аулах с численностью населения не более 2 тыс. человек - там, где сохранена самобытность, историческая уникальность. Село Десятниково приобрело статус в 2016 году.

"Торжественная церемония [присвоения статуса] состоялась сегодня, с участием представителей ассоциации "Самые красивые деревни России". На въезде в Большой Куналей установлен соответствующий знак, что является гарантом самобытности населенного пункта, сохранения его жителями традиций и культуры старообрядцев и как следствие - привлекательности для туристов", - сообщил замминистра.

Село Большой Куналей находится в 70 км от Улан-Удэ. В 1765 году в туда прибыла 61 семья переселенных старообрядцев-семейских - всего 205 человек; в начале XX века в селе проживало уже около 5 тыс. человек, которые преимущественно выращивали хлеб. В настоящее время население Большого Куналея составляет около 1 тыс. человек, большая часть из них занимаются сельским хозяйством; в селе шесть улиц, есть своя школа и дом культуры.

Деревянные дома местных жителей, как и жителей Десятникова, легко отличить по ажурным резным наличникам. Постройки у семейских принято красить яркими разноцветными красками, у них в почете порядок и чистота. Гордость деревни - образованный в 1927 году Большекуналейский семейский народный хор - один из самых известных музыкальных коллективов, представляющий фольклор забайкальских старообрядцев.

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