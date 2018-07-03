Вице-премьер Акимов: Новосибирск может стать поставщиком цифровых технологий для всей РФ

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Новосибирские компании, занимающиеся разработкой цифровых технологий, смогут тиражировать свои наработки по всей стране. Об этом сообщил в ходе визита в новосибирский технопарк вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Хочется ожидать, что Новосибирск будет фабрикой и лабораторией поставки цифровых решений для всей страны, учитывая научный, образовательный потенциал и потенциал инновационных компаний", - сказал Акимов.

Вице-премьер добавил, что наработки новосибирских компаний в сфере кибербезопасности, структурных решений, алгоритмов обработки данных могут тиражироваться на другие регионы, поскольку у региона в этом "очень большой потенциал". Акимову были представлены результаты работы центра обработки данных правительства региона в технопарке.

Новосибирский технопарк объединяет 354 компании в областях ИТ, приборостроения, биотехнологий. На резидентов приходится 2,2% валового продукта Новосибирской области и 3% всего экспорта продукции, произведенной в регионе.