Более 2,3 тыс. горожан подписали петицию с требованием уничтожить комаров в Барнауле

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Жители города Барнаула Алтайского края подписывают петицию к мэрии о проведении мер по уничтожению комаров - на сайте инициатив граждан change.org стоит уже более 2,3 тыс. подписей. Инициатором обращения стал житель города Сергей Бутин.

"Население и гости столицы Алтайского края страдают от бесчисленного количества кровососущих насекомых. Администрация города должна взять на контроль ситуацию по их уничтожению! В городе создают пешеходную инфраструктуру, новые общественные пространства, но нигде нельзя комфортно провести время, не отмахиваясь от комаров и мошек! Необходимо провести такую обработку, как минимум, на главных пешеходных улицах и во всех общественных пространствах", - пишет в своем обращении Бутин.

Как пояснили ТАСС в мэрии города, должны быть заложена статья расходов на подобные нужды, но в прошлые годы, как и в этом году, такой статьи не было. В мэрии отметили, что обрабатывать территорию спецсредствами от комаров должны управляющие компании по заявкам жителей - в некоторых точках города это делается. Также, обработкой занимаются социальные учреждения, к примеру - детские сады и больницы, которые проводят и обработку от клещей, школы и парки.

Как рассказала ТАСС доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета, кандидат биологических наук Ирина Кудряшова, количество кровососущих в городе действительно превышено, что объясняется погодными условиями. Она пояснила, что подобная ситуация складывается уже четвертое лето из-за влажной теплой погоды.

"Был высокий паводок, в пойме много воды, дожди, любая впадина в почве заполняется водой, предметы обихода - шины, ведра, бутылки, банки - подходящие места для комаров. Они получили благоприятные условия для развития. Обычно комары развиваются за месяц, но при высоких температурах, как сейчас, это происходит за две недели - 10 дней", - пояснила Кудряшова.

По ее словам, комаров могло бы быть в разы больше, но здесь ситуацию улучшили ночные грозы со шквалистым ветром, которые прошли на прошлой неделе в регионе и продолжают идти сейчас. По ее словам, когда такая погода совпадает с моментом выхода комаров из кокона и они должны взлететь, ветром и дождем их прибивает к воде. "Можно говорить, что ночные грозы нас спасают", - сказала биолог.