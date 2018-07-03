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Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение качества питьевой воды в Омской области

Сибирь
3 июля, 16:26 UTC+3 ОМСК ОМСК 3, июля. /ТАСС

Доля проб, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, увеличилась на 0,5%, уточнили в ведомстве

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ОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Качество питевой воды в ряде районов Омской области ухудшилось и не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2017 году, говорится в опубликованном докладе ведомства. При этом возбудителей инфекционных заболеваний в воде обнаружено не было.

"В 2017 году состояние питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения в распределительной сети ухудшилось по сравнению с 2016 годом по санитарно-химическим показателям. Доля проб, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, увеличилась на 0,5%", - говорится в докладе.

По данным управления, более 50% проанализированных проб воды водопроводов не соответствовало требованиям по санитарно-химическим показателям в Знаменском (82,1%), Кормиловском (90,0%), Нижне-Омском (100,0%), Черлакском (60,0%), Любинском (66,7%) и Тюкалинском (60,0%) районах.

При этом паразитов в водопроводоводной воде не обнаруживали. "В 2017 году, как и в предыдущие годы, возбудители инфекционных заболеваний в воде водопроводов не выявлялись", - отмечается в докладе.

Как прокомментировали журналистам в пресс-службе правительства Омской области, в регионе действует программа развития систем водоснабжения на 2018-2028 годы с общими затратами в 3,6 млрд рублей. В первую очередь на территории 6 районов, в том числе с водой низкого качества, в 2018 году построят и реконструируют водозаборные станции.

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