Три компании планируют стать резидентами ТОР в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Три компании планируют стать резидентами территории опережающего развития (ТОР) в Новокузнецке Кемеровской области. Общий объем вложений составит около 15 млн рублей, сообщила во вторник замглавы города по экономическим вопросам Ирина Прошунина.

"Сумма инвестиций [по каждому из трех проектов] колеблется от 4,5 до 5 млн рублей", - сказала Прошунина на заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области. Она также уточнила, что речь идет о создании 60 рабочих мест в моногороде Новокузнецке.

Так, компания "Инвестпромсервис" планирует реализовать проект по ремонту специальной и горнодобывающей техники, научно-производственное объединение "Антрацит Машиностроение" наладит выпуск горно-шахтного оборудования и подземно-транспортных систем. Еще один проект по изготовлению литейных заготовок будет реализован компанией "Рудтех Продакшн". Как пояснил генеральный директор предприятия Михаил Родионов, первоначально проект планировалось реализовать в Новгородской области, однако позднее выбор был сделан в пользу Кузбасса.

"Проанализировав рынок, мы сделали вывод, что концентрация небольших литейных предприятий в европейской части достаточна велика", - пояснил Родионов.

Все три проекта планируется реализовать в третьем квартале 2018 года.

Экономика города Новокузнецка монопрофильна и зависит от двух отраслей - угольной и металлургической. 16 марта 2018 года моногород получил статус ТОР. В настоящее время ее резидентом выступает медицинский центр "Гранд Медика" (открыт в апреле 2017 года) с проектом оказания помощи онкобольным. Как уточнила Ирина Прошунина, власти города ведут работу с 10 потенциальными резидентами. За счет привлечения к работе в ТОР предпринимателей чиновники рассчитывают увеличить долю малого бизнеса в экономике моногорода с 25 до 40% в ближайшие два года.