Делегация ООН в Красноярске готовит спасателей РФ к международной аттестации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Организации объединенных наций (ООН) проводит в Красноярске для спасателей России, Армении и Белоруссии тренинг по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Опытные преподаватели из Германии и Нидерландов знакомят специалистов МЧС России, а также представителей чрезвычайных служб Армении и Белоруссии с современными электронными программами для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщили в ведомстве. Подобные международные учебные курсы в сфере координации гуманитарных вопросов проходят в России впервые.

Занятия пройдут в течение трех дней на базе Сибирского поисково-спасательного отряда (СРПСО) МЧС России в Красноярске. "Курсы организованы в рамках подготовки поисково-спасательных формирований к аттестации по международным стандартам ООН (INSARAG, ИНСАРАГ). Спасатели ознакомятся с современным программным обеспечением для работы в Международном полевом координационном центре. Это обязательное условие для подтверждения права на оказание помощи иностранным государствам", - отметили в пресс-службе СРЦ.

По словам преподавателя из Нидерландов Петера Вульфа, курсы направлены на обучение спасателей новым требованиям в системе ИНСАРАГ, чтобы сделать координацию международного корпуса спасателей более профессиональной и автоматизировать процесс реагирования во время чрезвычайной ситуации. "Такое обучение планируем проводить по всему миру, но начали с Сибири", - рассказал Вульф.

Сибирскому поисково-спасательному отряду и отряду "Центроспас" МЧС России в 2021 году предстоит пройти серьезные испытания и вновь подтвердить право на проведение сложнейших международных спасательных операций в любой точке земного шара. Кроме того, Дальневосточный поисково- спасательный отряд МЧС России также впервые начал подготовку к прохождению международной аттестации.