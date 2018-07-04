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Тулеев закрыл последнюю сессию действующего созыва депутатов парламента Кузбасса

Сибирь
4 июля, 9:01 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, июля. /ТАСС

Политик поблагодарил коллег за хорошую работу и напомнил, что 9 сентября пройдут выборы в областной совет

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КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Кемеровской области, 74-летний Аман Тулеев, избранный после отставки председателем совета народных депутатов региона, закрыл последнюю сессию действующего созыва законодателей, передает в среду корреспондент ТАСС с сессии облсовета.

Тулеев, возглавлявший Кузбасс с 1997 года, ушел в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек. 3 апреля он получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю его избрали спикером Кузбасского парламента. Тулеев возглавил список "Единой России" на выборах в облсовет, которые назначены на 9 сентября, в праймериз регионального отделения он участия не принимал. В списках других политических партий его нет.

"Сегодня у нас заключительная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области нашего созыва, 9 сентября заканчиваются полномочия действующего созыва", - сказал он.

Тулеев уточнил, что с 2013 года депутаты региона приняли 650 законов, в облсовет поступило 37 тыс. обращений. "Как никогда это была слаженная работа с исполнительной властью, <…> мы гордимся нашей мощной социальной защитой, которую необходимо, конечно, следующему созыву удержать. <…> Пока цифры работают на нас - цена на уголь есть, на металл есть, за это время следующему созыву вместе с исполнительной властью надо <…> резерв делать", - добавил он.

По его словам, действующему созыву удалось добиться самого большого в истории Кузбасса профицитного бюджета (22,5 млрд рублей). "Мы оставили хороший задел", - отметил он. В заключении Тулеев поблагодарил всех депутатов за работу.

9 сентября в регионе пройдут досрочные выборы губернатора и плановые выборы в облсовет.

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