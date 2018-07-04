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Площадь лесного пожара в Забайкальском нацпарке в Бурятии за сутки выросла вдвое

Сибирь
4 июля, 9:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 4, июля. /ТАСС

Возгорание действует на площади 10,5 га

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УЛАН-УДЭ, 4 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Забайкальском национальном парке в Бурятии за минувшие сутки увеличилась в два раза с 4,8 га до 10,5 га. Об этом сообщается в среду в оперативной сводке республиканского ГУ МЧС.

"Площадь пожара в Баргузинском районе, на особо охраняемой природной территории, составляет 10,5 га. В тушении участвуют 48 человек", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин, пожар этот возник в прошедшие выходные после грозы, на территории полуострова Святой Нос в районе Верхнего Изголовья. "Пожар сложный, горный, - сказал он. - Привлеченных к тушению возгорания людей достаточно, но осложняет работу то, что вертолетом доставку огнеборцев туда не осуществишь, только пешком: каждый день по три часа люди в гору поднимаются (700 метров над уровнем Байкала). Кроме того, на месте большое количество захламлений, старая гарь".

В зоне действия пожара отсутствуют дороги, поэтому тушение проводится исключительно с применением ручных средств пожаротушения. На месте, помимо госинспекторов "Заповедного Подлеморья", работают десантники-пожарные федеральной Авиалесоохраны, а также региональной авиабазы. "К доставке людей в район пожара привлечены катера, для обследования территории применяется легкомоторный самолет", - добавил Овдин.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, на утро среды в Бурятии зарегистрированы еще два природных пожаров в Северо-Байкальском районе, их общая площадь составляет 25 га.

Забайкальский национальный парк расположен на восточном берегу Байкала, его площадь, включая часть акватории озера, составляет 269 тыс. га.

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