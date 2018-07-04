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Более тысячи детей не могут попасть в детские сады Забайкалья

Сибирь
4 июля, 9:39 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По данным властей региона, одной из причин нехватки мест в дошкольных учреждениях стали миграционные процессы

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ЧИТА, 4 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Очередь детей старше трех лет в дошкольные учреждения Забайкальского края превышает 1 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация в Чите, сообщил ТАСС министр образования региона Андрей Томских.

"В последние годы наблюдается увеличение охвата детей дошкольным образованием. С 2015 года этот показатель вырос на 13,3%. Тем не менее очередь детей от трех до семи лет составляет 1053 человека. Наиболее острая ситуация в Чите, Читинском районе и поселке Агинское", - сказал Томских.

По словам министра, нехватка мест в детсадах, в том числе, связана с миграционными процессами на территории региона - жители районов края все чаще переезжают в Читу или ее окрестности. "В некоторых районах есть вакантные места, но они не востребованы", - пояснил он.

Для решения проблемы в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад в селе Заречное Тунгиро- Олекминского района, а также два дошкольных учреждения в Чите. Это позволит создать для дошкольников 440 новых мест, 400 из которых - в Чите. Кроме того, в 2018 году власти предоставили свыше 23 млн рублей субсидий девяти частным дошкольным организациям, в которые ходят более 500 детей. Большинство из них также рассчитаны на маленьких жителей Читы.

В августе 2017 года президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой письменно доложить ему о причинах недофинансирования регионом на 200 млн рублей программы строительства детских садов. Губернатор объяснила отставание от графика строительства детских садов дефицитом краевого бюджета, который был вызван "непродуманными управленческими решениями" предыдущей администрации региона.

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