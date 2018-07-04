Эксперт: госкорпорациям интересны поставки продуктов и инноваций от МСБ Алтайского края

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Корпорации с долей участия государства не менее 50% заинтересованы в поставках предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) Алтайского края продукции сельского хозяйства, металлообработки и инновационных технологий. Такое мнение вырази в среду на семинаре для бизнеса по участию в госзакупках советник гендиректора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Виталий Машков.

"Госкорпорациям интересна металлообработка, сельхозпродукция - отраслей очень много. Причем сейчас мы видим, что заказчики переходят от простых товаров - воды, продуктов питания, уже к инновационным, высокотехнологичным", - сказал Машков.

По его словам, в 2017 году алтайские предприниматели поставили крупному бизнесу товары и услуги на сумму более 8 млрд рублей. Машков отметил, что регион имеет возможность по итогам 2018 года удвоить эту сумму. По словам врио министра экономического развития региона Николая Чинякова, выходить на тендеры госкорпораций алтайскому бизнесу препятствует необходимость совершенствовать рабочие процессов внутри самих предприятий.

"Госкорпорации конкурируют на уровне мировых стандартов, им нужны лучшие поставщики, чтобы оставаться глобальными, конкурентоспособными. Для этого необходимо обновлять основные фонды, заниматься менеджментом, совершенствовать качество, проводить постоянную сертификацию продукции и заниматься инновациями. Поэтому все предприятия, которые хотят работать с госкорпорациями, должны понять, что они должны соответствовать лучшей мировой практике", - сказал он.

По словам врио министра экономического развития края, в регионе семь направлений работы с госкорпорациями, край планирует увеличить объемы поставок. Сейчас активно ведется работа по пяти направлениям, по двум краевой Минэкономразвития изучает возможности предприятий и их сертификаты. Эффект от продвижения на госрынок местных компаний уже есть, по словам Чинякова, за три года количество краевых поставщиков для нефтегазового сектора увеличилось с четырех до 28.