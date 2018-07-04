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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали дозаправку в небе над Восточной Сибирью

Сибирь
4 июля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В учебно-тренировочных полетах задействовали более десяти самолетов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с дозаправкой топливом в воздухе над Восточной Сибирью. Об этом в среду сообщили в пресс-службе военного округа.

"Дозаправка топливом в небе Красноярского края осуществлялась поодиночке и в составе пар. Танкеры держали скорости, близкие к максимальным, а экипажи МиГ-31БМ - к минимальным. Пилоты на высотах от 4 до 8 тысяч метров приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, контактировали с конусом-датчиком, а затем выдерживали заданную дистанцию до полной перекачки топлива", - сказали в пресс-службе.

В военном округе уточнили, что в учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 самолетов.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый "воздушным кораблем". Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

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