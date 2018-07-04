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Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в горсовет Красноярска

Сибирь
4 июля, 11:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, июля. /ТАСС

ЛДПР стала первой партией, заверившей свой список на выборах в горсовет

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КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский возглавит список либерал-демократов на выборах в горсовет Красноярска. Об этом говорится в материалах ГАС "Выборы".

ЛДПР заверила свой список в избиркоме. Второе место в списке занимает депутат регионального Заксобрания Александр Глисков, третье - координатор краевого отделения ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Натаров. Всего в списке 51 человек.

ЛДПР стала первой партией, заверившей свой список на выборах в горсовет Красноярска, выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Горсовет избирается на пять лет и состоит из 36 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам.

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