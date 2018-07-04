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МЧС и ОНФ проведут генеральную уборку берегов и дна Байкала в туристических зонах

Сибирь
4 июля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Акция пройдет с 6 по 10 августа

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ и Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведут масштабную профилактическую акцию по обеспечению безопасности населения на озере Байкал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе СРЦ.

"С 6 по 10 августа специалисты МЧС РФ и ОНФ проведут несколько профилактических мероприятий на прибрежных территориях Бурятии и Иркутской области. К сожалению, современное население пренебрегает правилами безопасного отдыха на воде или на туристических маршрутах, подвергая опасности свои жизни и здоровье. Кроме того, туристы оставляют после себя тонны мусора, что наносит непоправимый вред самому большому пресном озеру в мире", - сказали в ведомстве.

По замыслу акции, спасатели, правоохранители, общественные организации, старосты населенных пунктов и волонтеры проверят наиболее популярные места отдыха на озере. Также будет вестись разъяснительная работа с владельцами лодок, катеров и гидроциклов.

"Частью акции станет генеральная уборка прибрежной зоны и дна водоема от мусора. Активистам ОНФ помогут профессиональные водолазы МЧС, которые при использовании современного оборудования и снаряжения смогут достать из воды разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и другой бытовой мусор", - добавили в пресс-службе.

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