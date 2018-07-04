Почти 1 млрд рублей выделили власти Забайкалья на реализацию майского указа президента

ЧИТА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края дополнительно выделили на реализацию майского указа президента почти 1 млрд рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС глава региона Наталья Жданова.

"На последней июньской сессии краевого Заксобрания были внесены очередные изменения в закон о бюджете - о распределении 990 млн рублей на выполнение этого поручения", - сказала она. Кроме того, по ее словам, в настоящее время в регионе работают над увеличение доходной базы, налоговых и неналоговых поступлений в бюджет на 2019 год.

Жданова подчеркнула, что Забайкальский край в полной мере выполняет указ главы государства о выплате и уравнивании МРОТ и прожиточного минимума, несмотря на имеющийся дефицит бюджета. "Средства предусмотрены, это поручение мы уже реализуем, работа ведется, в том числе, при поддержке федерального Минфина", - заметила губернатор. Также, согласно соглашению, подписанному с ведомством, руководство края будет переводить коммерческие кредиты в бюджетные, таким образом уменьшая нагрузку на региональный бюджет, связанную с уплатой процентов. Высвободившиеся средства направят на нужды социальной сферы.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС напомнили, что во вторник, 3 июля, Забайкалье посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На совещании с представителями местных властей и общественности, поднималась тема социально-экономического развития края. В частности, было отмечено, что федеральный центр выделит порядка 2,5 млрд рублей на строительство уранового рудника №6 в Краснокаменске. Также правительство России утвердило перечень приоритетных мероприятий по социально-экономическому развитию региона.