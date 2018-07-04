Жители Забайкалья одобрили строительство комбината на крупнейшем в РФ месторождении меди

ЧИТА, 4 июля. /ТАСС/. Общественные слушания по строительству первой очереди горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" прошли в Каларском районе на севере Забайкалья. Их участники одобрили проект по освоению крупнейшего в России месторождения меди, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"В общественных слушаниях в селе Чара Каларского района приняли участие более 60 местных жителей. <…> Сторонами был подписан протокол, в соответствии с которым, общественные слушания считаются состоявшимися с рекомендацией о дальнейшей реализации намечаемого строительства первой очереди ГМК "Удокан" производительностью 12 млн тонн руды в год", говорится в сообщении.

Удокан с ресурсами свыше 27 млн тонн является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Его освоением занимается "Байкальская горная компания" (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова). Актуальный план освоения Удокана предполагает создание здесь промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.