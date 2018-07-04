На Алтае откроют крупнейший в Сибири завод по производству плит МДФ

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Первая очередь крупнейшего в Сибири предприятия по производству древесноволокнистых плит МДФ будет запущена осенью 2018 года в Павловском районе Алтайского края. Объем инвестиций в проект составляет порядка 6 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологического развития.

Как ожидается, алтайское предприятие закроет потребность строительной отрасли в плитах МДФ в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, став альтернативой поставщикам из Европы и КНР.

"Выход на проектную мощность позволит производить в год продукцию на сумму порядка 3,3 млрд рублей", - сообщили в региональном министерстве. Здесь также отметили, что на новом предприятии будет организованно безотходное производство лесных ресурсов: для центрального энергоблока завода топливом станет щепа, опилки и остатки от рубок.

МДФ - листовой материал, который изготавливают методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре. Сырьем для выпуска таких плит являются отходы лесопилок и лесозаготовок. Плиты МДФ применяются в строительстве, при отделке и производстве мебели.

Компания "Алтайлес" начала проект по возведению нового предприятия в Павловском районе края в 2016 году. На заводе, как ожидается, будут трудоустроены 200 человек.

Лесная отрасль активно развивается в Алтайском крае. По данным администрации региона, за первое полугодие индекс промышленного производства продукции деревообработки вырос на 24,1% к аналогичному периоду 2017 года. Предприятия отгрузили товары на сумму в 2,9 млрд рублей - рост составил 29%.