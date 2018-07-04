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В аэропорту Новосибирска к 2024 г. рассчитывают принимать до 10 млн пассажиров в год

Сибирь
4 июля, 13:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, июля. /ТАСС

По итогам 2017 года Толмачево увеличил пассажиропоток до 5 млн человек

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НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Толмачево (Новосибирск) после масштабной реконструкции к 2024 году рассчитывает увеличить пропускную способность до 10 млн пассажиров в год, сообщила в среду пресс-служба Толмачево со ссылкой на генерального директора Евгения Янкилевича.

По итогам 2017 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 25%, до 5 млн. В 2018 году в компании рассчитывают выйти на показатель 5,6 млн.

"Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Толмачево в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года также позволит аэропорту расширить свои возможности и подготовиться к обслуживанию 10 млн пассажиров в год", - сказал Янкилевич.

Стратегия развития авиационного хаба Толмачево во вторник была представлена на совещании в Новосибирске с участием вице-премьера Максима Акимова.

Ранее сообщалось о планах холдинга "Новапорт" (управляет Толмачево) построить до 2023 года новый терминал внутренних линий площадью 100 тыс. кв. метров. Ожидается, что проект стоимостью 15 млрд рублей сделает Толмачево крупнейшим по площади региональным аэропортом России.

Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров.

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