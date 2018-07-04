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Число отравившихся на форуме "Байкал" в Иркутской области возросло до 27 человек

Сибирь
4 июля, 13:45 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 4, июля. /ТАСС

Все они отказались от госпитализации

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ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Число получивших отравление в ходе молодежного форума "Байкал" в Иркутской области возросло до 27 человек, сообщил в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что отравление на форуме получили 20 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное, от госпитализации они отказались.

"На данный момент известно о 27 пострадавших. Четверо из них были направлены в больницу, но от госпитализации они отказались и уехали лечиться в домашних условиях. Остальные остаются на форуме под наблюдением врачей", - сказала руководитель пресс-службы Светлана Каурова.

Он уточнила, что ведомство продолжает проводить эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией. Отобраны пробы воды, пищевых продуктов, биоматериала. Результаты исследований в настоящее время не уточняются.

Международный молодежный форум "Байкал" проходит с 29 июня по 6 июля в Ольхонском районе Иркутской области. По данным организаторов форума, опубликованным в интернете, площадки мероприятий расположены в границах турбаз "Баяр", "Наратэй" и "Байкальская радуга".

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