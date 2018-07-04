Центр обработки данных для национального гелиогеофизического комплекса построят в Иркутске

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Центр сбора и обработки данных (ЦОД) стоимостью около 7 млрд рублей создадут в Иркутске в рамках масштабного мегасайенс-проекта по строительству национального гелиогеофизического комплекса. ЦОД будет собирать и анализировать информацию о процессах на Солнце, в космосе и атмосфере Земли со всего комплекса оборудования, сообщил в среду ТАСС директор Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН Андрей Медведев.

Национальный гелиогеофизический комплекс РАН создается в разных регионах страны для получения новой информации о процессах на Солнце, в космосе и атмосфере Земли. Этот проект класса "мегасайенс", начатый в 2013 году, планировалось завершить в 2020 году, но сроки строительства несколько раз переносились. Его полная стоимость превысит 20 млрд рублей.

"Сердце всего проекта - Центр сбора и обработки данных - это суперсовременная и производительная система с массой серверов. <…> Оценка стоимости порядка 7 млрд рублей. Это очень серьезный центр, он создается с возможность объединения гелиогеофизических данных всего комплекса инструментов страны, которые работают в этой области. Это должен быть и обрабатывающий, и управляющий центр, а также центр, который будет выдавать прогнозы всем заинтересованным службам", - сказал Медведев.

Центр расположат в Иркутске, возле здания ИСЗФ СО РАН. Он будет представлять из себя отдельный корпус, в котором на площади около 1 тысячи кв. метров разместится серверное оборудование.

Национальный гелиогеофизический комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли. В его состав войдут солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала 3 метра, многоволновой радиогелиограф, система радаров, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра и центр управления. Строительство радиогелиографа и комплекса оптических инструментов начнется до конца 2018 года, институт получил на эти цели сумму в размере 2 млрд рублей.