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"Змей Горыныч" проложил дорогу для военных через минное поле на учениях под Кемеровом

Сибирь
4 июля, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

С помощью взрывателей установка разминирования расчистила от мин колонный путь шириной 6 м и длинной до 100 м

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, с помощью установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч" на учениях обеспечили проход механизированной колонны артиллерийской бригады через условное минное поле. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу учений, условный противник заминировал путь следования военной техники, которая двигалась в район боевого применения. Чтобы преодолеть участок минного поля, саперы применили установку разминирования УР-77 "Змей Горыныч". С помощью взрывателей, установленных на оружии, специальная машина расчистила от мин колонный путь шириной 6 м и длинной до 100 м. Механизированная колонна артиллеристов успешно преодолела заминированный участок", - сказали в пресс-службе.

В тактико-специальных учениях артиллерийского соединения задействовано более 700 военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

"Также саперы на маршруте следования военной техники с помощью современных миноискателей ИМПС-2 и "Коршун" обследовали дорожное полотно и обнаружили установленные фугасы, которые были уничтожены на месте", - уточнили в пресс-службе.

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