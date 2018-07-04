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На Алтае местный житель обнаружил ранее неизвестные петроглифы

Сибирь
4 июля, 15:05 UTC+3

Сведения о наскальных рисунках с изображением группы горных козлов переданы ученым

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ТАСС. 4 июля. Ранее не известные науке петроглифы обнаружены в Шебалинском районе Республики Алтай. Наскальные рисунки нашел житель села Каспа на вершине горы Сойок, данные о древних рисунках переданы в ученым, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Житель села Каспа Иван Мундусов случайно обнаружил на вершине горы Сойок рядом с селом несколько не известных ранее наскальных рисунков, на которых изображена группа горных козлов. Сведения переданы специалистам-археологам кафедры истории и археологии Горно-Алтайского госуниверситета для детального изучения", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщают в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, ее специалисты уже осмотрели петроглифы. В учреждении отмечают, что это первые наскальные рисунки, найденные на территории сельского поселения Каспа.

Петроглифы - выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Подобные рисунки, созданные древними людьми, встречаются в разных точках Горного Алтая.

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