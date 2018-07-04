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До 10 тыс. безвизовых туристов из КНР в январе-июне посетили Новосибирск

Сибирь
4 июля, 15:19 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Сообщается, что объем въездного потока из Китая почти в пять раз превосходит выездной

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. китайских туристов посетили Новосибирск в январе-июне текущего года по безвизовому обмену, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в среду представитель туристической ассоциации "Мир без границ" в Сибирском федеральном округе, глава туроператорской компании "Турне" Eкатерина Челик.

"Рост въездного турпотока в Новосибирск из КНР по безвизовому каналу составил 8% (до 10 тыс. человек), а число групп увеличилось на 12%: с 248 в 2017 году до 278 групп в 2018 году, - отметила она. - Объем въездного потока из Китая в Новосибирск почти в пять раз превосходит выездной. С января по июнь возможностью упрощенного визового режима для туристических групп воспользовались лишь чуть более 2 тыс. жителей нашего региона".

По словам Челик, в ближайшем будущем можно прогнозировать дальнейший рост турпотока из КНР в Новосибирск. "Наш город также становится первой остановкой по пути на Алтай, где китайские жители все чаще поправляют здоровье в санаторно-курортных комплексах", - пояснила она.

"Мы высоко ценим усилия региональной администрации и бизнеса, представляющих Новосибирск на профильных туристических выставках в Китае, и надеемся, что будет появляться все больше доступной для туриста из КНР качественной информации об отдыхе в регионе", - подчеркнула представитель.

Согласно данным ассоциации, более 943 тыс. китайских туристов посетили за минувший год РФ по безвизовому каналу, что на 23% больше, чем в предыдущем году. За пять лет поток отдыхающих из КНР в Россию увеличился в 2,5 раза.

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