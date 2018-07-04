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В Саяногорске 300 млн рублей инвестируют в производство сыра с плесенью

Сибирь
4 июля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Продукт будут производить на основе местного сырья

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Около 300 млн рублей инвестируют в проект производства сыра с голубой плесенью в моногороде Саяногорск в Хакасии. Предприятие планируется запустить к 2020 году, сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании "Саянмолоко" (инвестор проекта) Валерий Левицкий.

"Запуск производства займет 1,5 года. Планируем производить 50 тонн сыра в месяц. Объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Сыр будут производить на основе местного сырья, его планируется поставлять не только на местный рынок, но и в другие регионы России. "Для рынка Красноярского края и Хакасии такой сыр - экзотика. Мы ведем переговоры с федеральным дистрибьютором о продажах такого сыра в рамках политики импортозамещения в Москве и Санкт-Петербурге", - добавил Левицкий.

Проект получил поддержку властей Хакасии. "Этот проект интересен и важен для Хакасии, причем по нескольким пунктам…, это дополнительные налоговые отчисления в бюджет. По подсчетам, эта сумма (поступлений в бюджет) превысит 100 млн рублей. Третий важный момент - диверсификация экономики. Саяногорск является моногородом, поэтому мы всегда поддерживаем проекты, которые способствуют снижению зависимости населения и города от градообразующего предприятия", - цитирует пресс-служба правительства министра экономического развития Хакасии Татьяну Пауль.

Компания "Саянмолоко" создана в 1983 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири.

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