Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прямую дорогу из Томска в Тюмень построят за 18,5 млрд рублей

Сибирь
4 июля, 15:52 UTC+3 ОМСК ОМСК 4, июля. /ТАСС

Сейчас из одного города в другой можно попасть по дороге в обход через Новосибирск и Омск

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Автомобильная дорога Тюмень - Тобольск - Тара - Томск протяженностью 1,2 тыс. км, которая позволит вахтовикам из Западной Сибири добираться до севера Тюменской области, обойдется в 18,5 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам в Омске министр транспорта России Евгений Дитрих.

"По дороге Тобольск - Тара - Томск мы приняли решение, что там участок должен быть заново построен. Он стоит 18,5 миллиарда рублей", - сказал Дитрих.

Часть дороги пройдет по территории Омской области. Трасса соединит Томскую область с Омской, а также позволит жителям регионов Западной Сибири ездить напрямую на север Тюменской области, минуя саму Тюмень. Этот маршрут будет особенно востребован вахтовиками, которые едут работать в Тюменскую область.

Сейчас из Томска в Тюмень можно попасть по дороге в обход, через Новосибирск и Омск, ее протяженность составляет порядка 1,5 тыс. км.

Дитрих пояснил, что рассматривается вариант строительства дороги на условиях концессионного соглашения. Трасса позволит снизить нагрузку на существующие магистрали, отметил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Омская область Томская область Тюменская область Новосибирская область
Персоны
Дитрих, Евгений Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
2
Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Группа компаний "Натали Турс". Досье
5
Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов
6
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
7
Глава Ростуризма назвал причины приостановки работы туристических компаний
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости