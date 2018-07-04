В Бурятию направили комиссию МВД для проверки информации о гибели людей в отделе полиции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссию Главного управления собственной безопасности МВД направили в Бурятию для проверки информации о возможной причастности сотрудников полиции к должностным преступлениям. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе выезда комиссия всесторонне изучит и проверит все имеющиеся материалы, в том числе жалобы граждан и публикации в средствах массовой информации. В случае установления в действиях сотрудников полиции нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица и их руководители будут привлечены к ответственности", - сказала она.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Улан-Удэ были незаконно задержаны сотрудниками полиции несколько человек. После чего якобы в результате побоев они скончались в отделе полиции. По данным СМИ, семьи погибших добиваются объективного расследования.