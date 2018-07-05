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Глава Абакана подал документы для участия в выборах мэра

Сибирь
5 июля, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Николая Булакина выдвинула "Единая Россия"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Действующий мэр Абакана Николай Булакин подал документы для участия в выборах главы столицы Хакасии. Об этом говорится в материалах территориальной избирательной комиссии города.

Булакин выдвинут партией "Единая Россия". Он занимает пост мэра с 1995 года.

Также своего кандидата на должность главы города выдвинули "Коммунисты России". От этой партии заявлена Ирина Тангаева.

Ранее документы для участие в выборах подали Анастасия Мох, выдвинутая КПРФ, а также два самовыдвиженца: Иван Аксенов и Василий Мельцер.

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