Глава Абакана подал документы для участия в выборах мэра

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Действующий мэр Абакана Николай Булакин подал документы для участия в выборах главы столицы Хакасии. Об этом говорится в материалах территориальной избирательной комиссии города.

Булакин выдвинут партией "Единая Россия". Он занимает пост мэра с 1995 года.

Также своего кандидата на должность главы города выдвинули "Коммунисты России". От этой партии заявлена Ирина Тангаева.

Ранее документы для участие в выборах подали Анастасия Мох, выдвинутая КПРФ, а также два самовыдвиженца: Иван Аксенов и Василий Мельцер.