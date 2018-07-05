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Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 80 тыс. га

Сибирь
5 июля, 8:42 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, июля. /ТАСС

Из 44 очагов возгораний тушатся только два, создававших угрозу для населенных пунктов

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ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, по данным на утро четверга, в Иркутской области превысила 80 тыс. га. Основное количество очагов приходится территорию, где их тушение не производится, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В зоне космомониторинга находятся 44 природных пожара, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 66 556 га, покрытых лесом, и 4780 га не лесной территории: 39 очагов - в Катангском районе и по одному - в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Тулунском и Усть-Удинском районах", - говорится в сообщении.

Из 44 очагов в настоящий момент тушатся только два, создававших угрозу для населенных пунктов - в районе поселков Бур и Токма Катангского района. Там работают 62 пожарных-десантника, в распоряжении которых восемь единиц техники.

Как действующие в регионе в четверг зарегистрированы 33 пожара на общей площади 9351 га: по восемь возгораний в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, три - в Братском, два - в Усть-Удинском, по одному - в Жигаловском, Киренском, Нижнеилимском и Чунском районах. На их ликвидации работают более 137 пожарных-десантников и около 200 сотрудников лесной охраны, задействованы 200 единиц техники.

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