В Чите осудили участников крупнейшей преступной группировки в Сибири

ЧИТА, 5 июля. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд вынес приговоры пятерым участникам крупнейшей в Сибири преступной группировки "Осинцевские", которые обвинялись в бандитизме, убийствах, грабежах, вымогательствах, разбое и других преступлениях. Они получили сроки от 12 до 24 лет, сообщила в четверг региональная прокуратура.

"Прокуратурой Забайкальского края обеспечено участие в рассмотрении Забайкальским краевым судом в отношении 43-летнего Александра Филиппова, 34-летнего Максима Михайлова, 35-летних Сергея Грязнова, Николая Захарова и Александра Вана. <…> Суд приговорил к лишению свободы Филиппова на 24 года, Грязнова - на 23 года, Захарова - на 15 лет, Михайлова - на 13 лет, Вана - на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Участники банды обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, похищениях, вымогательстве, разбое, принуждению к совершению сделки или отказу от нее, приобретении, хранении и перевозке оружия, грабеже, участии в банде и нападениях.

Суд установил, что Филиппов, Михайлов и Грязнов приняли участие в устойчивой вооруженной группе под руководством ранее осужденного за эти преступления Дмитрия Ведерникова и в совершаемых ею нападениях. Захаров, Михайлов и Ван состояли в преступном сообществе "Осинцевские" и совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в регионе в 2000-2010 годах.

Дело "Осинцевских"

В 1993 году Игорь Осинцев вместе со своим знакомым Игорем Мельничуком создали в Чите банду, которая действовала более 20 лет. В нее входили свыше 40 человек, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Некоторые преступления "Осинцевские" совершали совместно с участниками других, более мелких банд.

Всего на счету банды Осинцева и ее сообщников около 400 преступлений, жертвами которых стали до 500 человек. По данным следствия, за эти годы бандиты убили более 40 человек, покушались на убийства десятка человек, совершили ряд разбоев, грабежей и краж, а также другие преступления.

Следствие по делу "Осинцевских" продолжалось пять лет. За это время к уголовной ответственности привлекли более 80 участников преступных сообществ и групп. Уголовные дела в их отношении занимают свыше 500 томов.

Уголовные дела в отношении большинства участников банды уже рассмотрены судами, обвиняемые приговорены к длительным срокам лишения свободы. Забайкальский краевой суд приговорил бывшего главаря бандитов Осинцева к 25 годам лишения свободы.