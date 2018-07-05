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Новосибирские власти обещают сократить количество надзорных проверок резидентов ТОР

Сибирь
5 июля, 8:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, июля. /ТАСС

Отмечается, что в ТОР будет действовать упрощенный вид контрольно-надзорной деятельности

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НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Инвесторы территории опережающего развития (ТОР), созданной в новосибирском поселке Линево, в ближайшее время смогут рассчитывать на уменьшение количества проверок со стороны надзорных органов. Об этом в четверг заявил на встрече с представителями промышленных компаний по вопросам размещения инвестиционных проектов заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"У нас также на территории опережающего экономического развития будет упрощенный вид контрольно-надзорной деятельности, это подразумевает меньшее количество проверок со стороны контрольно-надзорных органов. И этот вопрос мы еще будем на совете при губернаторе обсуждать", - пояснил Решетников.

Как уточнил замминистра экономического развития региона, для резидентов ТОР уже разработаны выгодные для инвесторов условия. В частности, в июне на сессии Законодательного собрания области были утверждены региональные налоговые льготы - в том числе это касается налога на прибыль, налога на имущество и на землю. На эти льготы могут рассчитывать те, кто получит официальный статус резидента территории опережающего развития.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18 468 человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус территории опережающего развития для поселка был определен в марте 2018 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Новосибирская область ждет решения по присвоению статуса ТОР для поселка Горный в Тогучинском районе Новосибирской области. Его население составляет более 9 тыс. человек, градообразующим предприятием является Горновский завод спецжелезобетона. Заявка от Горного на статус ТОР была отправлена в феврале этого года.

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