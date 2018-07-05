Туристы за первые два месяца введения курортного сбора заплатили на Алтае более 4 млн руб.

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Курортный сбор в Алтайском крае, введенный в экспериментальном формате с 1 мая на курорте федерального значения Белокуриха, за первые два месяца, по предварительным оценкам, принес более 4 млн рублей. Об этом в четверг журналистам на пресс-конференции сообщил врио начальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

"За май было собрано порядка 1,75 млн рублей, по предварительным оценкам, в июне было собрано более 2,5 млн рублей. Средства, в рамках установленного законодательства, поступают за предыдущий месяц в бюджет после 10 числа следующего месяца, то есть за июнь они поступят 10 июля. В мае курорт посетили 6 тысяч человек", - сказал Захаров.

Руководитель профильного ведомства отметил, что в общей сложности 35% посетителей курорта не платят курортный сбор - это люди, внесенные в список неплательщиков, льготники различных направлений и дети. Как пояснил Захаров, рост суммы курортного сбора в июне связан со стандартной для курорта ситуацией: люди начинают уходить в отпуска, а значит, приезжать на отдых в большем количестве. Кроме того, май был прохладным, и турпоток активизировался уже летом.

По словам главы администрации города Белокуриха Константина Базарова, одними из первых объектов, куда будут направлены средства сбора, станут те, которые не требуют составления специальных проектов. К ним относятся городские леса и берега речки Белокурихи, которая протекает через курорт. По остальным проектам - усилению освещения курортной зоны, улучшению дорог необходимы проекты, которые будут разрабатываться. В перспективе в городе хотят отремонтировать так называемую Ореховую аллею.

Ранее сообщалось, что экспериментальный курортный сбор в Алтайском крае введен с 1 мая. Операторы сбора на сегодня - 32 организации, в список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взымается. Эксперимент начат с небольшой суммы: 30 рублей с одного отдыхающего в сутки в первый год, в последующие годы предполагается увеличить до 50 рублей. Платят эти средства гости при заселении в гостиницу по отдельной квитанции.