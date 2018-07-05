Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туристы за первые два месяца введения курортного сбора заплатили на Алтае более 4 млн руб.

Сибирь
5 июля, 9:10 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 5, июля. /ТАСС

В мае курорт Белокуриха посетили шесть тысяч человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Курортный сбор в Алтайском крае, введенный в экспериментальном формате с 1 мая на курорте федерального значения Белокуриха, за первые два месяца, по предварительным оценкам, принес более 4 млн рублей. Об этом в четверг журналистам на пресс-конференции сообщил врио начальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

"За май было собрано порядка 1,75 млн рублей, по предварительным оценкам, в июне было собрано более 2,5 млн рублей. Средства, в рамках установленного законодательства, поступают за предыдущий месяц в бюджет после 10 числа следующего месяца, то есть за июнь они поступят 10 июля. В мае курорт посетили 6 тысяч человек", - сказал Захаров.

Смотрите также
Туристы на плато Ай-Петри, Крым

Сколько придется платить туристам в 2018 году

Руководитель профильного ведомства отметил, что в общей сложности 35% посетителей курорта не платят курортный сбор - это люди, внесенные в список неплательщиков, льготники различных направлений и дети. Как пояснил Захаров, рост суммы курортного сбора в июне связан со стандартной для курорта ситуацией: люди начинают уходить в отпуска, а значит, приезжать на отдых в большем количестве. Кроме того, май был прохладным, и турпоток активизировался уже летом.

По словам главы администрации города Белокуриха Константина Базарова, одними из первых объектов, куда будут направлены средства сбора, станут те, которые не требуют составления специальных проектов. К ним относятся городские леса и берега речки Белокурихи, которая протекает через курорт. По остальным проектам - усилению освещения курортной зоны, улучшению дорог необходимы проекты, которые будут разрабатываться. В перспективе в городе хотят отремонтировать так называемую Ореховую аллею.

Ранее сообщалось, что экспериментальный курортный сбор в Алтайском крае введен с 1 мая. Операторы сбора на сегодня - 32 организации, в список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взымается. Эксперимент начат с небольшой суммы: 30 рублей с одного отдыхающего в сутки в первый год, в последующие годы предполагается увеличить до 50 рублей. Платят эти средства гости при заселении в гостиницу по отдельной квитанции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании
2
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
3
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
4
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости