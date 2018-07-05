Бурятию накрывает дым от лесных пожаров в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае накрывает территорию Бурятии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Территорию Бурятии накрывает дымом от лесных пожаров из других регионов России. Задымление зафиксировано на камеры видеонаблюдения на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов Бурятии", - сообщили в РАЛХ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что по состоянию на утро четверга в регионе зарегистрированы только три очага в Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах. Все они локализованы на площади около 45 га, ведутся работы по их дотушиванию.

"Также продолжает действовать лесной пожар в Забайкальском национальном парке", - добавили в пресс-службе. Очаг возник там в минувшие выходные от грозы, на сегодня его площадь составляет 11,3 га. К тушению огня привлечены 56 человек, их работа, как пояснил директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин, осложняется тем, что пожар возник в гористой местности, использование техники там практически невозможно. Люди добираются к очагу по три часа в день, огонь тушат с применением ручных средств пожаротушения.