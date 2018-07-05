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В Кузбассе пациентка скончалась в больнице, где нет реанимационного отделения

Сибирь
5 июля, 9:57 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, июля. /ТАСС

Прокуратура начала проверку обстоятельств госпитализации женщины

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КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Кемеровской области начала проверку обстоятельств госпитализации пациентки в моногороде Калтан, скончавшейся в городской больнице, где отсутствует реанимационное отделение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона в четверг.

"По факту публикации в СМИ прокуратурой города Калтан была организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении, при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, как для их устранения, так и недопущения подобных ситуаций", - сказали в пресс-службе прокуратуры региона, уточнив, что будут проверены все изложенные обстоятельства госпитализации женщины.

Ранее местное интернет-издание "Открытый город" сообщило, что в Калтане женщину из-за плохого самочувствия родственники доставили в больницу, где нет реанимационного отделения. По данным портала, врачи обратились в больницу Осинников, где получили отказ, и Новокузнецка, где им также отказали.

На сайте Калтанской городской больницы сообщается, что в ее состав входят, в частности, отделение скорой медицинской помощи и стационар, при этом отдельного реанимационного отделения, судя по указанному на сайте составу медучеждения, не имеется. Как пояснил ТАСС источник в администрации города, реанимационного отделения в городе нет, и пациентов, которым необходима такая помощь, как правило, отвозят в Новокузнецк.

Следственное управление СКР по области начало доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. "Будет назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти и т. д.", - сообщили ТАСС в СУ СКР по региону. Также выясняет обстоятельства произошедшего территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области.

Моногород Калтан, в котором проживают 30 тыс. человек, расположен на юге Кемеровской области. Расстояние от Калтана до Осинников - 16 км, до Новокузнецка (второй по численности города в регионе) - около 40 км.

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