В Новосибирской области с начала года собрали 90 млрд рублей налогов

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие 2018 года в Новосибирской области составило 90 млрд рублей. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске руководитель УФНС по региону Алексей Легостаев.

"Общий сбор налогов во все уровни бюджета с начала года составил 90 млрд рублей. Мы отмечаем положительную динамику, прирост составил 9,2%, в абсолютном выражении более 7,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Легостаева, прирост поступлений по НДФЛ составил 8,9% (собрано 24 млрд руб.), по НДС - 8,2% (23 млрд руб.), по налогу на прибыль организаций - 13,2% (23 млрд руб.).

Он также отметил, что показатели собираемости налогов опережают темпы роста экономического развития. "Если мы возьмем, к примеру, показатели валового регионального продукта, товарооборота, то многие показатели социально- экономического развития будут меньше 9%. <…> То есть, экономика выросла на 3%, а налога собрали на 9% больше", - сказал Легостаев.

По информации главы УФНС, почти треть платежей ушло в федеральный бюджет (27 млрд руб.), в областной поступило 52 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований региона - 11 млрд рублей.

По итогам 2018 года в области планируется собрать 187,2 млрд рублей налогов.