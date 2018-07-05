Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирской области с начала года собрали 90 млрд рублей налогов

Сибирь
5 июля, 10:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, июля. /ТАСС

Сообщается, что это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие 2018 года в Новосибирской области составило 90 млрд рублей. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске руководитель УФНС по региону Алексей Легостаев.

"Общий сбор налогов во все уровни бюджета с начала года составил 90 млрд рублей. Мы отмечаем положительную динамику, прирост составил 9,2%, в абсолютном выражении более 7,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Легостаева, прирост поступлений по НДФЛ составил 8,9% (собрано 24 млрд руб.), по НДС - 8,2% (23 млрд руб.), по налогу на прибыль организаций - 13,2% (23 млрд руб.).

Он также отметил, что показатели собираемости налогов опережают темпы роста экономического развития. "Если мы возьмем, к примеру, показатели валового регионального продукта, товарооборота, то многие показатели социально- экономического развития будут меньше 9%. <…> То есть, экономика выросла на 3%, а налога собрали на 9% больше", - сказал Легостаев.

По информации главы УФНС, почти треть платежей ушло в федеральный бюджет (27 млрд руб.), в областной поступило 52 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований региона - 11 млрд рублей.

По итогам 2018 года в области планируется собрать 187,2 млрд рублей налогов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
3
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
4
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Постпредство при ОЗХО: глупо думать, что РФ "вновь" применила "Новичок" в разгар ЧМ
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости