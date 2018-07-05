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Выплаты регионального маткапитала в Красноярском крае продлили до конца 2021 года

Сибирь
5 июля, 10:33 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июля. /ТАСС

С 2011 года краевой маткапитал выплачивается женщинам за третьего и последующих детей, сейчас он равен 137 тыс. рублей

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Срок действия закона Красноярского края о выплате регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка продлен до 31 декабря 2021 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого Законодательного собрания.

"Срок действия краевого материнского капитала продлен до 31 декабря 2021 года. Депутаты приняли в двух чтениях соответствующие поправки в закон", - сообщили в пресс- службе.

Региональный материнский капитал с 2011 года предоставляется женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей. Сейчас его размер составляет 137 тыс. рублей. Срок действия закона был ограничен концом 2018 года.

В краевом бюджете 2018-2020 годов на реализацию закона было предусмотрено около 547 млн рублей ежегодно. В 2021 году сумма будет определена исходя из прогнозных показателей количества семей, имеющих детей, подпадающих под действие закона.

С 2011 года на выплату регионального материнского капитала из краевого бюджета было направлено 2,2 млрд рублей. Его получили более 35 тыс. многодетных семей, половина из них направили эти средства на улучшение жилищных условий. Кроме того, материнский капитал можно направить на оплату образования, покупку машины, получение денежных выплат в размере 12 тыс. рублей.

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