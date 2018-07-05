Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омбудсмен Бурятии не получала жалоб граждан, чьи близкие умерли якобы от побоев в полиции

Сибирь
5 июля, 10:51 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 5, июля. /ТАСС

Информация о том, что в Улан-Удэ сотрудники полиции незаконно задержали несколько человек, после чего они скончались якобы в результате побоев, ранее появилась в СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Омбудсмен Бурятии не получал жалоб от граждан, чьи близкие скончались якобы от побоев полицейских. Об этом ТАСС сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Улан-Удэ несколько человек были незаконно задержаны сотрудниками полиции, после чего задержанные скончались в отделе полиции якобы в результате побоев, а их семьи добиваются объективного расследования. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в регион направлена комиссия Главного управления собственной безопасности МВД для проверки информации о возможной причастности сотрудников полиции к должностным преступлениям.

"Жалоб от тех граждан [о которых говорится в СМИ] не поступало. Единственное, было обращение от родственников подростка (Никиты Кобелева, скончавшегося в 2016 году, - прим. ТАСС) - оно поступало на стадии расследования уголовного дела [возбужденного по факту гибели молодого человека], мы по нему работали. Повторных жалоб по этому делу не было", - сказала Жамбалова.

Семнадцатилетний Никита Кобелев скончался в июне 2016 года. Обвиняемыми в уголовном деле, возбужденном по факту гибели несовершеннолетнего, являются пять мужчин, занимавших два года назад разные должности в полиции. По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года они задержали Кобелева и его 18-летнего знакомого, после чего их избили, а на следующий день полицейские доставили тело несовершеннолетнего в приемное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко. Согласно диагнозу, подросток скончался, захлебнувшись рвотными массами.

В начале июня 2018 года в пресс-службе СКР сообщили, что расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Обвиняемым в зависимости от роли инкриминируются "превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий" и "злоупотребление должностными полномочиями".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
2
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
3
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
4
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости