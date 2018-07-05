Омбудсмен Бурятии не получала жалоб граждан, чьи близкие умерли якобы от побоев в полиции

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Омбудсмен Бурятии не получал жалоб от граждан, чьи близкие скончались якобы от побоев полицейских. Об этом ТАСС сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Улан-Удэ несколько человек были незаконно задержаны сотрудниками полиции, после чего задержанные скончались в отделе полиции якобы в результате побоев, а их семьи добиваются объективного расследования. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в регион направлена комиссия Главного управления собственной безопасности МВД для проверки информации о возможной причастности сотрудников полиции к должностным преступлениям.

"Жалоб от тех граждан [о которых говорится в СМИ] не поступало. Единственное, было обращение от родственников подростка (Никиты Кобелева, скончавшегося в 2016 году, - прим. ТАСС) - оно поступало на стадии расследования уголовного дела [возбужденного по факту гибели молодого человека], мы по нему работали. Повторных жалоб по этому делу не было", - сказала Жамбалова.

Семнадцатилетний Никита Кобелев скончался в июне 2016 года. Обвиняемыми в уголовном деле, возбужденном по факту гибели несовершеннолетнего, являются пять мужчин, занимавших два года назад разные должности в полиции. По версии следствия, вечером 8 июня 2016 года они задержали Кобелева и его 18-летнего знакомого, после чего их избили, а на следующий день полицейские доставили тело несовершеннолетнего в приемное отделение республиканской клинической больницы имени Семашко. Согласно диагнозу, подросток скончался, захлебнувшись рвотными массами.

В начале июня 2018 года в пресс-службе СКР сообщили, что расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Обвиняемым в зависимости от роли инкриминируются "превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий" и "злоупотребление должностными полномочиями".