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Депутата Горсовета Красноярска осудили за неуплату налогов

Сибирь
5 июля, 12:29 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июля. /ТАСС

По данным источника ТАСС, Виталия Тычинина, руководившего в 2006-2016 годах предприятием "Красноярский хлеб", приговорили к трем годам лишения свободы

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Депутат Горсовета Красноярска Виталий Тычинин приговорен к трем годам лишения свободы за неуплату налогов. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в администрации Красноярска.

"Депутата Горсовета Виталия Тычинина, руководившего в 2006-2016 гг. предприятием "Красноярский хлеб", приговорили к трем годам лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Региональное управление Следственного комитета также сообщило, что экс-гендиректор "Красноярского хлеба" был признан виновным ч. 2 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению НДФЛ в соответствующий бюджет, совершенное в особо крупном размере"). Он был приговорен к трем годам лишения свободы. Гражданский иск, заявленный прокуратурой Красноярского края на сумму более 27миллионов рублей, удовлетворен в полном объеме. В сообщении ведомства фамилия осужденного не называется.

По версии следствия, директор предприятия в период с 1 сентября 2013 по 31 мая 2015 года не перечислил налогов на сумму 31 млн рублей.

"Красноярский хлеб" - одно из ведущих предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Красноярского края, первый завод которого был создан в 1935 году. Компания имеет более десятка структурных подразделений: три крупных хлебозавода в Красноярске и собственную торговую сеть.

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