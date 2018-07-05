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Омские власти заявили, что концентрация сероводорода повысилась из-за метеоусловий

Сибирь
5 июля, 12:56 UTC+3 ОМСК ОМСК 5, июля. /ТАСС

Горожане обращались в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования с жалобами на резкий запах, похожий на запах тлеющей ароматической свечи

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ОМСК, 5 июля. /ТАСС/. Концентрация сероводорода в воздухе в черте Омска оказалась превышена вдвое из-за метеоусловий, которые мешают рассеиваться вредным примесям. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минприроды и экологии Омской области.

"На автоматизированном посту на улице Дмитриева зафиксировано превышение в 1,95 предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду 4 июля в 9:20. Превышение ПДК длились с 7:20 по 10:20. Этот газ характерен для очистных сооружений, вентиляционных выходов от канализационных коллекторов, нефтеперегонных предприятий, химических предприятий. Неблагоприятные метеоусловия, наложение выбросов групп промпредприятий способствовали повышению концентраций вредных веществ в городе", - говорится в сообщении.

Также в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступили сообщения омичей на резкий запах, сравнимый с запахом тлеющей ароматической свечи. "Данный запах соответствует альфаметилстиролу. На стационарных постах наблюдения превышений ПДК не зафиксировано", - говорится в сообщении. Альфаметилстирол используется для производства синтетических каучуков и латексов.

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