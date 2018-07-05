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На Алтае на таможне задержали леопардов, удавов и кайманов

Сибирь
5 июля, 13:14 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 5, июля. /ТАСС

В отношении россиянки, пытавшейся незаконно ввезти в страну животных, возбуждено уголовное дело

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© Пресс-служба Алтайской таможни

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники Алтайской таможни задержали россиянку, пытавшуюся ввезти в РФ из Казахстана экзотических животных, включая краснокнижных леопардов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе таможни.

Как пояснили в ведомстве, женщина везла с территории Казахстана 15 представителей фауны - двух леопардов, семь удавов и шесть кайманов в полуприцепе грузового автомобиля. "Рептилии были в деревянных ящиках, леопарды - в клетках", - рассказали в ведомстве. По данным Алтайской таможни, документы, разрешающие ввоз животных в РФ, у россиянки отсутствовали.

"В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в Алтайской таможне, цели которые преследовала нарушительница, будут выясняться в рамках расследования уголовного дела. Представитель таможни отметил, что информация о нынешнем местонахождении животных не разглашается в интересах следствия.

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