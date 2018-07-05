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Из порта Турка в Бурятии до острова Ольхон запущен первый регулярный рейс по Байкалу

Сибирь
5 июля, 13:28 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 5, июля. /ТАСС

Прогулочный теплоход "Святой Лука" вмещает до 20 человек, билет по маршруту стоит 3,5 тыс. рублей

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УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Первый регулярный пассажирский рейс по Байкалу запущен из порта Турка на берегу в Бурятии до острова Ольхон в Иркутской области. Об этом сообщил в четверг на своей странице в соцсети "Вконтакте" гендиректор компании "Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань" Алексей Тогошиев.

"На Байкале запустили первый пассажирский теплоход до Ольхона. Первый рейс теплохода "Святой Лука" Турка-Ольхон Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП, Иркутская область) выполняется раз в неделю по четвергам", - написал он и разместил видео, на котором запечатлено событие. Прогулочный теплоход "Святой Лука" в круизном режиме может вместить восемь человек, в прогулочном - до 20 человек. Стоимость билета по маршруту составляет 3,5 тыс. рублей.

Порт Турка в Бурятии расположен на территории Особой экономической зоны "Байкальская гавань", сооружения в Турке включают в себя пять причалов для маломерных судов: три из них пассажирского типа и два - для грузовых судов, также есть специальные пирсы для яхт-клуба, слипы для подъема трейлеров, смотровые площадки и маяк. До настоящего времени порт практически не использовался из-за отсутствия водной инфраструктуры на всем побережье Байкала на территории Бурятии и, как следствие, из-за незначительного объема пассажирских перевозок.

На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что порт Турка включен в перечень внутренних водных путей РФ. Это, по его словам, "дает возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета". На месте уже проведены дноуглубительные работы, также начат капитальный ремонт земснаряда стоимостью около 200 млн рублей. Кроме того, разработан проект и начато строительство танкера эколога- бункеровщика, предназначенного для эксплуатации на Байкале, его стоимость 625 млн рублей.

В 2017 году в Улан-Удэ под председательством Максима Соколова, занимавшего тогда пост министра транспорта РФ, состоялось совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии. Тогда министр поручил Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ создать программу развития внутренних водных путей озера Байкал и сформировать рабочую группу. Круг ее вопросов - развитие байкальского флота, возведение и реконструкция причалов, строительство экосудов по приему сливных вод, реализация проектов государственно-частного партнерства.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск".

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