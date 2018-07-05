СФУ будет готовить специалистов по антимонопольному законодательству и тарифам

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет в Красноярске будет готовить специалистов по антимонопольному законодательству и тарифной политике. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Красноярского края Александр Усс по итогам встречи с главой ФАС Игорем Артемьевым.

"Мы договорились совместно с Федеральной антимонопольной службой на базе Сибирского федерального университета, который является одним из ведущих вузов страны, наладить подготовку специалистов по антимонопольному законодательству, тарифной политике", - сказал Усс.

Также врио губернатора и руководитель Федеральной антимонопольной службы подписали соглашение о сотрудничестве и развитие конкуренции в регионе. "Договоренности направлены на активное содействие развитию конкуренции в регионе, повышение инвестиционной активности, рост уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках", - сообщила пресс-служба губернатора.