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На Алтае турпоток снизился на 3% из-за плохой погоды и паводка

Сибирь
5 июля, 16:51 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 5, июля. /ТАСС

Представители местных властей и курортного бизнеса отмечают, что введение экспериментального курортного сбора в регионе на турпоток не повлияло

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БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Алтайском крае с начала года снизился на 2-3% из-за плохой погоды и паводка, сообщил в четверг на пресс-конференции врио начальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, отвечая на вопрос ТАСС.

"На первое июня турпоток составил порядка 680 тыс. человек, - сказал Захаров. - По отношению к прошлому году это ниже на 2-3%". По его оценке, в первом полугодии туристическую статистику подпортили январские и февральские морозы. Не вселил в туристов оптимизма и общий информационный фон, касающийся ожидаемого паводка на Алтае.

Как отмечают представители местных властей и курортного бизнеса, введение экспериментального курортного сбора в регионе с 1 мая не повлияло на турпоток.

Алтайский край - регион активно развивающий туризм. На его долю приходится порядка 7% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в край увеличивается примерно на 5%. В 2017 году он достиг отметки в 2,2 млн гостей.

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