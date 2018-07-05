На Алтае турпоток снизился на 3% из-за плохой погоды и паводка

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Алтайском крае с начала года снизился на 2-3% из-за плохой погоды и паводка, сообщил в четверг на пресс-конференции врио начальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, отвечая на вопрос ТАСС.

"На первое июня турпоток составил порядка 680 тыс. человек, - сказал Захаров. - По отношению к прошлому году это ниже на 2-3%". По его оценке, в первом полугодии туристическую статистику подпортили январские и февральские морозы. Не вселил в туристов оптимизма и общий информационный фон, касающийся ожидаемого паводка на Алтае.

Как отмечают представители местных властей и курортного бизнеса, введение экспериментального курортного сбора в регионе с 1 мая не повлияло на турпоток.

Алтайский край - регион активно развивающий туризм. На его долю приходится порядка 7% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в край увеличивается примерно на 5%. В 2017 году он достиг отметки в 2,2 млн гостей.