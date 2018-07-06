В Иркутской области погибла следователь при пожаре в отделе полиции

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели следователя линейного отдела транспортной полиции в городе Тулун, сообщила в пятницу пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, пожар произошел в минувшую среду в вечернее время в помещении линейного пункта полиции Тайшетского линейного отдела внутренних дел на транспорте, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Погибшая задержалась в помещении отдела по окончании рабочего дня. О пожаре она успела сообщить своему коллеге.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). <…> По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте по факту пожара на станции Тулун назначена служебная проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, отмечает пресс-служба ведомства.