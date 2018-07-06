Пожар в Забайкальском национальном парке в Бурятии локализован

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Природный пожар в Забайкальском национальном парке, расположенном около Байкала, в Бурятии, бушевавший почти неделю, локализован. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Лесной пожар в Баргузинском районе на территории Забайкальского национального парка локализован на площади около 18 га. Ведутся работы по его дотушиванию", - сообщили в ведомстве.

Очаг возник на особо охраняемой территории в минувшие выходные от грозы. Работа пожарных, как пояснил директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин, осложняется тем, что возгорание возникло находится в гористой местности, на полуострове Святой Нос в районе Верхнего Изголовья - использование техники, авиации для доставки специалистов там практически невозможно. Люди - всего более 50 человек - добираются к очагу по три часа в день, огонь тушат с применением ручных средств пожаротушения.

Кроме этого пожара, больше в Бурятии возгораний нет. За прошедшие сутки в было ликвидировано три очага на территории Северо-Байкальского и Тарбагатайского районов на общей площади около 37 га. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Забайкальский национальный парк расположен на восточном берегу Байкала, его площадь, включая часть акватории озера, составляет 269 тыс. га.