Жук-вредитель уссурийский полиграф начал уничтожать хвойные леса в Томской области

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали массовую гибель хвойного леса из-за распространения уссурийского полиграфа, по мнению специалистов, новый для Томской области вредитель может быть опаснее шелкопряда, там как труднее поддается уничтожению. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор томского филиала Всероссийского центра карантина растений Петр Черногривов.

По его словам, уссурийский полиграф распространился в 13 из 16 районов Томской области. Уже массово гибнут хвойные леса, особенно пихты, и, в том числе, на особо охраняемых природных территориях, например, в Ларинском заказнике. "На Дальнем Востоке жук-полиграф не сильно вредит пихте, поскольку у него есть естественные враги и система сбалансирована. Здесь же таковых не оказалось, поэтому ситуация становится критической", - сказал Черногривов.

Развернуть Жук уссурийский полиграф © Пресс-служба СФУ Жук уссурийский полиграф © Пресс-служба СФУ

Он пояснил, что вредитель был завезен с Дальнего Востока примерно 20 лет назад - вместе с пихтой, закупавшейся угледобывающими предприятиями Кемеровской области. За это время популяция адаптировалась, набрала критическую массу и начала распространяться по Сибири: кроме Томской области и Кузбасса проблема коснулась Красноярского края и других регионов.

Основная проблема с уссурийский полиграфом в том, что с этим жуком очень сложно бороться. Полиграф находится под корой - снаружи обработка не принесет результатов. Когда вредителей немного, дерево борется с ними само - заливает мелкие входные и вылетные отверстия жуков смолой. Но если их количество увеличивается, то пихта полностью высыхает за два-три года.

"Даже если полиграф не убьет дерево, он его ослабит, появятся разные вторичные вредители типа усачей, и дерево погибнет. Поэтому нужна областная программа, нужно вносить коррективы в планы рубок: зрелые поврежденные леса отдавать в рубку (промышленным предприятиям) в первую очередь. Разработка таких мер уже ведется областным департаментом лесного хозяйства", - сообщил Черногривов.

Как пояснили агентству в Биологическом институте Томского государственного университета, естественный ареал обитания уссурийского полиграфа в России - это Дальний Восток. А крупномасштабное распространение "чужака" в лесах Западной Сибири является уникальным случаем. Причем в новых условиях полиграф становится менее "разборчив" во вкусовых предпочтениях и начинает пожирать не только пихту, но и другие хвойные, в том числе кедры.