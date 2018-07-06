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Омский агрологистический центр увеличит объем перевалки зерна до 1 млн тонн в год

Сибирь
6 июля, 9:44 UTC+3 ОМСК ОМСК 6, июля. /ТАСС

Сейчас показатель составляет 160 тыс. тонн

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ОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Калининградская группа компаний "Содружество" вложит в агрологистический центр в Омской области $25 млн - это позволит увеличить мощность перевалки зерна со 160 тыс. до 1 млн тонн в год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"Действующий агрологистический центр усилиями омских властей и компании "Содружество" будет расширен до терминала федерального масштаба. Объем планируемых инвестиций составит порядка 25 млн долларов", - говорится в сообщении.

По словам руководителя управления региональных программ компании "Содружество-Сибирь" Александра Педченко, мощность центра увеличится до 1 млн тонн зерна в год. "Омская область станет транспортным узлом Сибири по перевалке зерна для восьми регионов, среди них Северо-Казахстанская область. Мощность перевалки зерна достигнет 1 млн тонн в год", - цитирует его пресс-служба.

Агрологистический центр по перевалке зерна проектной мощностью 160 тыс. тонн в год работает в Омской области с ноября 2015 года. Объем инвестиций составил более 200 млн рублей.

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