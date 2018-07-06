Объем ГОЗ производителя техники к системам залпового огня на Алтае вырос в восемь раз

БИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Производитель оборудования для систем залпового огня "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш", расположенный в городе Бийске Алтайского края, за последние пять лет увеличил объем производства по гособоронзаказу в восемь раз - до двух млрд рублей в денежном выражении, сообщил в пятницу журналистам гендиректор предприятия Александр Черемисин.

"По прошлому годы мы вышли на 1,9 млрд рублей объемов производства, в этом году планируем произвести продукцию более чем на два млрд рублей. Если мы берём 2013 год, то у нас оборонзаказ был 250 млн рублей, а сейчас - 2 млрд рублей. Рост в восемь раз - новый министр обороны дал толчок, мы стали очень востребованы", - сказал Черемисин.

Предприятие выпускает оборудование для систем мелкого калибра и систем залпового огня. Он отметил, что производится, в частности, оборудование для систем "Смерч", "Ураган", "Буратино" и "Град".

Прибыль предприятия в 2017 году составила 60 млн рублей, уже за первые шесть месяцев 2018 года заработано 40 млн рублей чистой прибыли. Рост, по словам Черемисина, идёт за счёт выпуска спецпродукции, которая идёт по линии гособоронзаказа и по линии военно-технического сотрудничества. По его словам, запланирован запуск новых изделий по прогрессивным технологиям.

Предприятие специализируется на продукции оборонного назначения - производит ее до 96%, лишь 4% - гражданская продукция. В наукограде Бийске завод действует с 1982 года.