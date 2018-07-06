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Проекты по реконструкции заводов для разведения омуля на Байкале разработают в 2018 году

Сибирь
6 июля, 9:20 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, июля. /ТАСС

Реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов, по предварительным оценкам, потребует около 200 млн рублей

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В цехе Большереченского рыбоводного завода, где в инкубаторах хранится икра омуля

В цехе Большереченского рыбоводного завода, где в инкубаторах хранится икра омуля

© Зорикто Дагбаев/ТАСС

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Проекты по реконструкции двух рыбоводных заводов в Бурятии, занимающихся в том числе воспроизводством байкальского омуля, будут разработаны до конца 2018 года, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Владимир Давыдков.

В настоящее время на Байкале действует запрет на вылов омуля из-за снижения популяции этого ценного вида. По мнению экспертов, одной из причин снижения численности является неэффективная работа по воспроизводству водных биоресурсов из-за устаревших мощностей специализированных предприятий.

"В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для реконструкции Большереченского и Селенгинского экспериментальных рыбоводных заводов. На эти цели заложено соответственно 5,5 млн и 9 млн рублей", - сказал Давыдков, добавив, что проекты будут готовы до конца 2018 года. По его словам, "вопрос с выделением финансирования непосредственно на реконструкцию будет решаться в начале следующего года".

Ранее сообщалось, что реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов, по предварительным оценкам, потребует около 200 млн рублей.

Кроме устаревших мощностей, специалисты сейчас сталкиваются с проблемой вылова идущих на нерест особей (именно снижение их численности стало причиной выводов о снижении популяции омуля). В 2016 году удалось выловить 5,8 тонн омуля, в 2017 году - 13 тонн, в этом году ожидается также положительная динамика, отметил Давыдов.

"Впервые в 2017 году мы смогли заготовить селенгинскую популяцию. Это не делалось в течение ряда лет в связи с тем, что занимающиеся воспроизводством организации не могли это технически осуществить. Это большой шаг, поскольку именно селенгинская популяция является основной в промысловым стаде. Эти работы в этом году мы планируем усилить", - добавил он.

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