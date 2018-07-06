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Военные в Алтайском крае предотвратили нападение условного противника на населенный пункт

Сибирь
6 июля, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Отмечается, что учения проходили с учетом боевого опыта, полученного в Сирии

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, уничтожили в ходе учений условного противника, который планировал захват населенного пункта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе военного округа.

"Согласно замыслу учений, разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов "Элерон" и "Орлан" обнаружило крупное скопление сил противника. Использовав специальные средства разведки, военнослужащие перехватили радиопереговоры боевиков о готовящемся нападении на населенный пункт. Мотострелки заняли оборону и атаковали надвигающиеся отряды условного противника, уничтожив группы боевиков", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что мотострелки отрабатывают учебно-боевые действия по обороне и наступлению с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.

Ранее ТАСС сообщал, что 3 июля мотострелки на Алтае были подняты по тревоге. В командно-штабных учениях принимают участие более 500 военнослужащих, задействованы около 100 единиц техники. Они завершатся 9 июля.

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